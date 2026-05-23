Беглый бизнесмен: «Рычаги у иудеев, а украинцы исполнители. Зеленский прячется за вышиванкой»

Нет никаких оснований испытывать гордость за Украину, где люди дали себя превратить в фактических рабов.

Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил украинский общественник, глава выступающего в защиту малого бизнеса движения «SaveФОП» Сергей Доротич, в прошлом активный майданщик, но, тем не менее, покинувший страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эфир записывался в отмечаемый на Украине День вышиванки, и ведущая поинтересовалась, почему ее гость не надел на себя этот предмет одежды, отметив, у не такого порыва даже нет.

Доротич объяснил, что все его вышиванки остались в Киеве, и он не считал их очень уж необходимыми предметами быта, которые ему нужны за границей, добавив, что, тем более, у него нет гордости за свою страну.

«Я горжусь своими родителями, папой, мамой, родом, а вот относительно нации у меня большие сомнения. Я смотрю, что происходит как внутри Украины, так и снаружи. И гордости вообще нет за паразитарную надстройку – государство с помпезным названием Украина, где украинцы заложники, крепостные и едва не рабы… Это же не иудеи приехали в форме ТЦК, в форме ВСУ и упаковывают людей. Иудеи на властных рычагах управляют, но исполнители в большинстве – те же украинцы, которые, возможно, сегодня как раз вышиванку надевают и оскверняют», – сказал гость эфира.

Он говорит, что не против вышиванок, но не тогда, когда ними «прикрывают откровенные преступления».