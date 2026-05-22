На Украине тиражируют насыщение страны мигрантами из Азии, но ничего не делают для возвращения своих соотечественников домой.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВС генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий обратил внимание: министр соцполитики Денис Улюкаев сообщил, что обратился к европейцам с просьбой предоставить данные об украинцах на их территории, и какие выплаты они получают.

«Я не удивлюсь, если они примут закон, что не вернувшиеся будут лишены гражданства, они на этом тоже могут сыграть», – сказал укро-генерал.

При этом он удивляется, что многие украинские топ-коорупционеры, в том числе близкие к власти, находятся за границей, но их гражданства лишать никто не спешит.

По его словам, информация о европейских выплатах нужна власти для того, чтобы «потом непосредственно давить на людей».