Генерал ВСУ: Думаю, всех бежавших за границу лишат гражданства
На Украине тиражируют насыщение страны мигрантами из Азии, но ничего не делают для возвращения своих соотечественников домой.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВС генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий обратил внимание: министр соцполитики Денис Улюкаев сообщил, что обратился к европейцам с просьбой предоставить данные об украинцах на их территории, и какие выплаты они получают.
«Я не удивлюсь, если они примут закон, что не вернувшиеся будут лишены гражданства, они на этом тоже могут сыграть», – сказал укро-генерал.
При этом он удивляется, что многие украинские топ-коорупционеры, в том числе близкие к власти, находятся за границей, но их гражданства лишать никто не спешит.
По его словам, информация о европейских выплатах нужна власти для того, чтобы «потом непосредственно давить на людей».
«Во вторых, что власть сделала, чтобы вернуть людей в Украину? У нас мощно крутится распространение слухов, что касается гастарбайтеров из Азии… Определенные ублюдки из власти говорят, это нам нужно делать, у нас не хватает людей. Так вы заинтересуйте людей, чтобы вернулись в Украину», – негодует Кривонос.
