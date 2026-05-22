Украинский рупор глобалистов и соросятни: «Мерц пытается нас надуть – и завести в капкан!» 

Игорь Шкапа.  
22.05.2026 18:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 193
 
Германия, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина


Берлин продвигает идею ассоциированного членства Украины в ЕС, которого просто не существует.

Об этом заявил главред «Европейской правды» (дочернего портала ориентированного на глобалистов и структуры Джорджа Сороса издания «Украинская правда») Сергей Сидоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Берлин продвигает идею ассоциированного членства Украины в ЕС, которого просто не существует. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В эфире видеоблога своего ресурса он рассказал, что канцлер Германии Фридрих Мерц написал письмо ключевым руководителям ЕС, где и говорится об ассоциированном членстве, которое будет предшествовать полноценному.

Ведущая заметила, что Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, и в медиа уже писали, что «Украина является ассоциированным членом ЕС».

Сидоренко же подчеркнул, что такого формата, как «ассоциированное членство» в ЕС не существует.

«Это термин ложный. Но теперь его, этот ложный термин, предлагают приписать. Но вот я себе представляю, вы пытаетесь продать украинцам то, что украинцы считают, что у них есть. Ну серьезно?!

И именно это, даже сам факт того, что они выбрали тот срок, который не взлетит – не взлетит в Украине, это уже плохо. Я не думаю, что Украина это примет. Окей, скажу прямо, я не только не думаю, но и знаю, что реакция Киева на это письмо негативная», – заявил Сидоренко.

При этом он обращает внимание, что для той же Молдовы Мерц предлагает совсем другой формат. Главред считает инициативу Мерца «капканом».

«Возможно даже, Мерц играет не свою игру. Возможно, он вдохновился, допустим, разговорами с румынами, с кем то еще, кто хотел бы завести Украину в этот капкан, но мы туда не пойдем!», – грозит Сидоренко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Украинский рупор глобалистов и соросятни: «Мерц пытается нас надуть – и завести в капкан!» 

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить