Нынешний командующий силами беспилотных систем ВСУ [террорист] Роберт Бровди демонстрировал трусость на войне.

Об этом в беседе журналисткой Натальей Влащенко заявил киевский журналист-расследователь Владимир Бойко, недавно демобилизованный из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас был такой своеобразный, интересный командир взвода – младший лейтенант Бровди Роман Иосифович, который все известен как «Мадьяр». Более, можно прямо скажу, ссыкливого человека я не встречал», – сказал Бойко.

Он рассказал о ситуации под Николаевом в 2022 году, когда надо было готовить город к обороне на второй линии.

«Мадьяра» там никто не видел. Командир батальона стал выгонять его уже пинками. Он кричал, верещал, что там обстрелы, а он командир взвода, должен организовывать своих людей», – вспоминает журналист.

Он говорит, что позже главком ВСУ создал 251-й отдельный батальон, в котором числились экс-глава МВД Юрий Луценко, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян и «Мадьяр».