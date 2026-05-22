«Никаких мигрантов, заселять Украину только наёмниками-амигос» – боевик-тягнибоковец

Украина должна брать пример с Израиля по части мононационального построения государства, исключениями сделать иностранных наёмников, которым после года в пехоте давать право на работу и проживание.

Об этом в эфире «Суспильного» заявил экс-депутат Верховной рады, капитан батальона запрещенной в РФ «Свободы» Нацгвардии Украины Андрей Ильенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я против [трудовой миграции], для меня это очевидно. Я хочу, чтобы Украина оставалась Украиной, я за это воюю, я хочу, чтобы здесь был украинский язык, чтобы здесь жили украинцы, и были в большинстве. Украинцы сейчас кровью платят, в том числе, за то, чтобы иметь свою землю, свой дом. Есть страны, которые неправильно сделали, а есть которые правильно сделали. Например, Израиль. Израиль строит государство еврейского народа, у него нет там массовой миграции из других стран, он старается туда заводить евреев со всего мира», – рассуждал нацист.

Однако он озвучил исключение.

«Я даже занимаюсь, в том числе, завозом иностранцев на Украину в ряды нашего батальона «Свобода». Вот это нужно делать, и мы это делаем, чудесные ребята. К нам приезжают и европейцы, и представители Латинской Америки, и амигос, и чудесно ребята воюют. И если такой амиго, наш побратим, приехал, отвоевал год в пехоте, боролся за эту землю, воевал, то я совсем не против, чтобы такой человек получил право на работу на Украине, на проживание», – вещал недобитый бандеровец.

