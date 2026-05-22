«Блатной» украинский бизнес полностью освобождён от платы за электричество – экс-глава «Укрэнерго»

Вадим Москаленко.  
22.05.2026 21:55
  , Киев
Пока простые украинцы вынуждены платить непомерные тарифы, многие чиновники обеспечили себе и своим дружкам бесплатное электричество.

Об этом на канале «РБК-Украина» заявил экс-глава «Укрэнерго» Владислав Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большая проблема заключается в том, что на Украине есть такие потребители, которые не платят за электроэнергию. В основном это государственные и коммунальные предприятия.

Население платит хорошо. А есть водоканалы, государственные шахты, теплокоммунэнерго. У них у всех финансовые проблемы, а отключить их нельзя.

И у них возникает долг перед Укрэнерго. А у Укрэнерго возникает долг перед электростанцией. Возникает цепочка долгов. Мы ещё в 2023 году предлагали, как решить эту проблему, но воз и ныне там», – жаловался Кудрицкий.

«А есть некоторые города, которые просто решили не платить. Приняли такое политическое решение – раздавать электричество бесплатно. Например, Харьков, но не только.

Есть ещё потребители, которых местные администрации в своё время включили в списки «защищённых от отключений». Там были от шаурмичных до отелей. Это история с коррупционным душком. Они тоже не платят за электричество.

Всё это ложится бременем долгов, и приводит к тому, что электростанции, которые вырабатывают электричество, не могут получить за неё оплату», – добавил он.

