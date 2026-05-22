Рижского депутата лишили мандата за фразу на русском

Елена Острякова.  
22.05.2026 19:59
  (Мск) , Москва
Рижская дума аннулировала мандат экс-лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова, который в июне 2025 года осмелился произнести короткую фразу на русском: «Нас больше, и русский язык — наш язык». Из-за этого он преследуется латышскими властями «за разжигание этнической ненависти» и вынужден скрываться в Белоруссии.

Об этом сообщает LSM4, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Официальный повод для аннулирования мандата Росликова — он не исполняет депутатские обязанности, не участвуя в заседаниях комитетов думы и самой думы. При этом Росликов пытается подключиться к заседаниям онлайн, однако такую возможность ему не дают, потому что Белоруссия не является членом НАТО или ЕС.

На заседании думы рижские депутаты предлагали «выкинуть из зала» и тех коллег, кто осмелился защищать Росликова. За лишение коллеги мандата проголосовал 41 человек, против – пятеро.

«Рижская дума попыталась опередить решение суда, которое будет, скорее всего, не в их пользу. На середину следующего месяца назначено заседание административного суда Риги, который должен принять решение: прав мэр или нет. Поэтому мэр поспешно решил полностью убрать меня из думы, не дожидаясь суда», – сказал Росликов.

Он собирается вернуться в Латвию, а пока активно раздает интервью белорусским СМИ.

«Моя задача – показать, что здесь не враждебные страны. Они настроены на диалог и коммуникацию, и нам нужно двигаться в направлении исторически дружеских отношений», – сказал Росликов.

