«Враг совершенствуется. Необходим полный и скорейший разгром» – французский доброволец об ударе по колледжу в ЛНР

Максим Столяров.  
22.05.2026 20:14
  (Мск) , Москва
Запад никогда не признает террористическую сущность киевской шайки, и только полный разгром «государства, порождённого Майданом» положит конец преступлениям против мирного населения.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил защищавший Донбасс ополченец из Франции, оперный певец Франсуа Модеме, комментируя удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР).

«Во-первых, т.н. западные СМИ — это нечто большее, чем пропагандистский инструмент апатридного капитала, руководящего странами атлантического блока.

Если они не освещали тогда, в 2014 году, чудовищные удары ВСУ «Градом» и авиаудар по исполкому города Луганска, то тем более сейчас о ежедневных преступлениях киевской хунты, клоунов и мошенников 95-квартала и говорить нечего.

Журналисты западного блока — наёмники, действующие не по совести, а по приказам работодателя. Они бесчестные рабы», – сказал Модеме.

«Насчёт ужасающего и бессмысленного удара противника по образовательному учреждению на нашей территории, ответ один: придется только полностью разгромить т.н. государство, порождённое майданом. Чем быстрее, тем лучшее.

Враг, увы, совершенствует методы преступлений и сеяния хаоса на нашей Родине. ПВО наших вооруженных сил отлично работает, но нет возможности полностью защищаться от роев беспилотников.

Но, если противник будет разгромлен, значит, не останется и угрозы. Только так», – подчеркнул француз.

