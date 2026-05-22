Украина для Западного мира – это не государство, не страна, а – функция, и отношение к ней соответствующее.

Об этом на канале с журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину и живущий в Германии экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отношение к Украине [в Европе] не как к стране, а как к функции. За функцию сжигать европейский контингент не будут. Разговаривая с политиками, с журналистами, обсуждая проблему отсутствия прав человека на территории Украины, этакий концлагерь, в котором людей отлавливают, я вижу, что они начинают переходить на такое – «ну, да, прав человека нет, что же вы хотели, но украинцы сами же взяли на себя функцию защиты европейских ценностей». Они разве что не договаривают – «ну, пусть и тянут» или «пусть и погибнут в огне ядерного удара, если уж так это они считают», – рассказал Волга.

«То есть Украина для Западного мира – это не государство, не страна, это – функция. Именно отсюда выплывает очень жёсткая позиция о неприёме Украины в НАТО. Именно отсюда выплывает позиция, когда – слушайте, отцепитесь вы с Евросоюзом, давайте что-нибудь им придумаем такое, дадим какую-то блямбу, чтобы они были как будто бы в ЕС. Именно в том, что к Украине относятся как к функции», – добавил экс-депутат.

