Китай дал Путину высший допуск – Бортник
Китайское руководство заинтересовано в том, чтобы российский лидер Владимир Путин сохранял высокую популярность в китайском обществе.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Евразии продолжается синхронизация и слияние РФ и КНР», – сказал Бортник.
Он добавил, что имеет в виду сближение позиций двух стран по ключевым вопросам международной политики.
«Путину дали возможность выступить на центральном китайском ТВ с обращением к китайскому народу», – обратил внимание эксперт.
Он говорит, что это беспрецедентно, и ни один другой иностранный лидер такой чести не удостаивался.
«Это высочайший уровень допуска, это явная демонстрация Китая, чтобы Путин сохранял высокую популярность внутри китайского общества», – считает Бортник.
По его словам, Китай не хочет, чтобы его отношения выглядели как союз, а тем более военный блок, чтобы не подставиться под санкции Запада, но полагает, что в течение 20-30 лет отношения Пекина и Москвы примут форму союза и «даже какие-то элементы конфедерации».
«Параллельно Китай использует Россию в качестве дополнительных ядерных сил сдерживания, поскольку нынешний китайский ядерный потенциал несопоставим с американским. А объединенный с российским явно превышает американский. Параллельно Россия используется как сырьевая часть этой новой империи, а Поднебесную Россия использует как технологическую часть для достижения своих целей», – обрисовал ситуацию Бортник.
