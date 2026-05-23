Китай дал Путину высший допуск – Бортник

Игорь Шкапа.  
23.05.2026 15:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 371
 
Дзен, Китай, Политика, Россия


Китайское руководство заинтересовано в том, чтобы российский лидер Владимир Путин сохранял высокую популярность в китайском обществе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китайское руководство заинтересовано в том, чтобы российский лидер Владимир Путин сохранял высокую популярность в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В Евразии продолжается синхронизация и слияние РФ и КНР», – сказал Бортник.

Он добавил, что имеет в виду сближение позиций двух стран по ключевым вопросам международной политики.

«Путину дали возможность выступить на центральном китайском ТВ с обращением к китайскому народу», – обратил внимание эксперт.

Он говорит, что это беспрецедентно, и ни один другой иностранный лидер такой чести не удостаивался.

«Это высочайший уровень допуска, это явная демонстрация Китая, чтобы Путин сохранял высокую популярность внутри китайского общества», – считает Бортник.

По его словам, Китай не хочет, чтобы его отношения выглядели как союз, а тем более военный блок, чтобы не подставиться под санкции Запада, но полагает, что в течение 20-30 лет отношения Пекина и Москвы примут форму союза и «даже какие-то элементы конфедерации».

«Параллельно Китай использует Россию в качестве дополнительных ядерных сил сдерживания, поскольку нынешний китайский ядерный потенциал несопоставим с американским. А объединенный с российским явно превышает американский. Параллельно Россия используется как сырьевая часть этой новой империи, а Поднебесную Россия использует как технологическую часть для достижения своих целей», – обрисовал ситуацию Бортник.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Китай дал Путину высший допуск – Бортник

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить