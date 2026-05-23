Киевский философ: «Лучше договориться с Россией, чем безуспешно пытаться ее уничтожить»

Война с Россией, по сути, противоречит украинской конституции.

Об этом в эфире канала объявленного РФ в розыск политолога Юрия Романенко заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«От имени какой Украины говорит [террорист] Буданов или президент? От имени нации или республики? По конституции, они должны говорить от имени республики, а у них все чаще дискурс нации. Ребята, тогда это подмена. То есть, мы воюем не за то, что в конституции. Если продолжать войну и воевать не за то, что в конституции, то вы хотя бы объявили за что. Это же важно, этого вопроса нельзя избегать, потому что люди будут разбегаться из страны, с фронта. Та страна не ставила себе цель в конституции уничтожения России как империи», – сказал философ.