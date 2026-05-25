Украина стала массированно бить по коридору в Крым, чтобы сорвать логистику и турсезон

Украина в последние недели значительно нарастила удары по транспорту, идущему по сухопутному коридору в Крым. Киев преследует как военные цели (сковать снабжение ВС РФ), так и политическую – сорвать туристический сезон на полуострове.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук.

Пинчук рассказал, что ВСУ перешли «на качественно новый уровень работы дальних беспилотников». Это достигается, в том числе, при помощи использования тяжелых БПЛА в качестве ретрансляторов и «маток», с которых запускаются FPV-дроны, атакующие транспорт. Цели также выбираются с использованием искусственного интеллекта.

«Противник выбрал классическую военную стратегию, просто в этой стратегии вместо пушек и авиации используются дроны. Это стратегия изоляции театра военных действий. Когда обескровливается логистика, препятствуют накоплению сил, проведению ротации, и в таком случае намного проще наносить удары на передовой», – сказал Пинчук.

«Что касается Крыма, то здесь комбинированная задача – с одной стороны также сковать логистику, в том числе перемещение личного состава и военных грузов, и одновременно политическая задача – террористического характера. Это задача ударов по гражданской, мирной инфраструктуре и гражданскому транспорту для срыва летнего туристического сезона, как фактор понижения политической ценности Крыма для России», – добавил полковник.

Быстро решить проблему и нивелировать угрозу не удастся:

«Проблему какими-то косметическими мерами не решить. Даже натягивание сеток антидроновых, что тоже не гарантированная, но всё-таки хоть какая-то мера, – на таком большом расстоянии — это проблема, хотя этим надо заниматься. Честно говоря, я не знаю, почему этого не делается. На самом деле какого-то единого действия, которое бы противопоставило этому процессу, не существует. Здесь средства должны быть комплексные: изменение подходов к формированию наших беспилотных систем, выделение войск ПВО БПЛА, чего до сих пор не сделано. То есть, насыщение боевой мощи, ну и нанесение неприемлемого ущерба противнику, с чем тоже возникают проблемы».

