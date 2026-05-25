Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Странный взрыв произошел на днях в Одессе. Нет, к взрывам-то в городе привыкли. А вот к мифологии СБУ — нет.

Поздно вечером в самом центре, у самого входа в общежитие университета Мечникова, взлетел в воздух микроавтобус Volkswagen.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«СБУ квалифицирует взрыв автомобиля как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство. Пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — отчитались в гестапо.

Но это, что называется, по горячим следам. Потому что позже в СБУ сообщили, что подрывнику оторвало обе руки, что он же и находился в бусе, а главное — «он был агентом РФ» (о, постоянство!).

На этом — все, даже никакого традиционного сценария индийского фильма не рассказали. Что сразу навело на подозрения. Тем более что все знают, кто обычно катается на микроавтобусах, включая самих эсбэушников.

Но главное, что чудом не пострадало студенческое общежитие.

И это не первый раз — в общагах или около них постоянно взрываются или машины, или оставленные кем-то пакеты. Именно общаги, преимущественно вузов, больше всего страдают от воздушных боев над городом — так было с политехом, строительной академией и даже с общежитием консерватории.

Вы спросите почему?

Для местных это очевидно — с началом войны гестаповцы разбежались из своего главного кубла — здания СБУ на Еврейской улице (туда и правда часто летит, но не долетает). Тогда же они и стали откладывать свои змеиные яйца на конспиративных хазах — например, в бывшем офисе Партии регионов, в банках, офисных центрах (этих зданий уже нет или они непригодны для существования). Тут гестаповцев и осенило — общаги! Студентов в них все равно мало (уехали или могилизированы), ну и типа «никто не догадается».

Догадались.

Про «облико морале» мразей просто промолчу.