В американский День Поминовения лидер косовских сепаратистов поблагодарил американских оккупантов

Так называемый «премьер-министр» Косово с техническим мандатом Альбин Курти не позабыл подлизаться к США в отмечаемый этой страной традиционный День Поминовения.

Курти поблагодарил американских солдат за то, что они, по его словам, внесли свой вклад в «освобождение, безопасность и процветание Косово», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этот День памяти в США от имени правительства и народа Косово я выражаю благодарность нашей Республики всем американским солдатам, которые внесли свой вклад в наше освобождение и обеспечение безопасности и процветания нашей страны. В этот торжественный день давайте также вспомним всех тех, кто отдал свою жизнь за вечные ценности свободы, равенства и демократии», – написал Курти, в очередной раз продемонстрировав марионеточный характер своего псевдогосударства.

Демократическое руководство США, желая окончательно разгромить и расчленить Югославию, влезло в конфликт в Косово в 1998 году, вооружая и поддерживая албанские этнические банды в этом сербском регионе.

А после, спровоцировав провокацию в селе Рачак, подбило блок НАТО начать воздушную операцию против Югославии.

По окончании последней американцы вошли в край в составе оккупационного контингента KFOR, поставили там свою крупнейшую военную базу «Бондстил», способствовали укреплению албанского сепаратистского режима и выдавливанию югославских органов власти из Косово.

Также в отличие от, например, итальянских оккупантов, американцы никак не препятствовали кровавым погромам и изгнанию местного сербского населения.

Сегодня Вашингтон, вопреки Резолюции 1244 СБ ООН по Косово активно вооружает так называемые албанские «Силы безопасности Косово» (FSK).

День Поминовения – традиционный памятный день США, отмечаемый в последний понедельник мая, когда чтится память американских военнослужащих, большинство из которых, к сожалению, погибли в агрессивных войнах, развязанных американской администрацией по всему миру.