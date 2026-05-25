«ЕС бессилен против России, а США хранят ледяное молчание» – киевский политтехнолог. 

Игорь Шкапа.  
25.05.2026 20:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 286
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Европа не имеет реальных инструментов, чтобы ответить России за массированный удар по Киеву.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не имеет реальных инструментов, чтобы ответить России за массированный удар по Киеву. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий заметил, что в ЕС анонсировали встречу глав МИД, чтобы обсудить усиление внешнего давления на Россию, добавив, что это выглядит как «болтология».

Эксперт согласился, напомнив пустые обещания президента Франции Макрона, причем на фоне звучащих мнений, что ЕС придется покупать российские углеводороды после войны, а ведущие страны НАТО заблокировали увеличение расходов на Украину.

«Это типичный пример, как “макронят” европейские партнеры», – считает аналитик.

Он добавил, что ответом России могли бы стать увеличение поставок ракет-перехватчиков для ВСУ, но ЕС этого обеспечить не в состоянии.

«А Вашингтон хранит ледяное молчание. Никакой реакции. Да, посольство предупредило о возможности удара, но Белый дом хранит молчание», – добавил политтехнолог.

По его словам, Украина не имеет возможности адекватно ответить России, поскольку не обладает соответствующим ракетным потенциалом.

«Если говорить о данном случае, что Евросоюз может сделать?», – не понимает Золотарев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «ЕС бессилен против России, а США хранят ледяное молчание» – киевский политтехнолог. 

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить