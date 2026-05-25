Европа не имеет реальных инструментов, чтобы ответить России за массированный удар по Киеву.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий заметил, что в ЕС анонсировали встречу глав МИД, чтобы обсудить усиление внешнего давления на Россию, добавив, что это выглядит как «болтология».

Эксперт согласился, напомнив пустые обещания президента Франции Макрона, причем на фоне звучащих мнений, что ЕС придется покупать российские углеводороды после войны, а ведущие страны НАТО заблокировали увеличение расходов на Украину.

«Это типичный пример, как “макронят” европейские партнеры», – считает аналитик.

Он добавил, что ответом России могли бы стать увеличение поставок ракет-перехватчиков для ВСУ, но ЕС этого обеспечить не в состоянии.

«А Вашингтон хранит ледяное молчание. Никакой реакции. Да, посольство предупредило о возможности удара, но Белый дом хранит молчание», – добавил политтехнолог.

По его словам, Украина не имеет возможности адекватно ответить России, поскольку не обладает соответствующим ракетным потенциалом.