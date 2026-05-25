Брюссель потребовал от Зеленского поделиться властью
Украина все сильнее разрушается, что ставит под сомнение ее послевоенное восстановление.
Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт считает, что у Зеленского сейчас выбор «между очень плохим и катастрофичным». Кроме того, говорит, не факт, что остановка войны пойдет на пользу Украине.
«Как это часто бывает, можно и войну выиграть, но мир проиграть. Мы видим, что масштабы разрушений делают послевоенное восстановление весьма проблематичным», – сказал укро-политтехнолог.
Он особо не верит в рассказы о наплыве множества инвесторов после войны и помощи Запада.
«Мы видим, что конъюнктура, обстоятельства поменялись, и условия радикально ухудшаются. И Европа прямо дает понять Зеленскому: поделись властью, отдай контроль над судами, ГБР, вот тогда продолжим финансирование. А что будет если нет? Что будет с Украиной? Нетрудно представить», – резюмировал Золотарев.
