Чехи схватили митрополита РПЦ Илариона за «четыре ёмкости с веществами в машине» – противоречивая реакция в РФ

Чешские полицейские остановили автомобиль митрополита Русской Православной церкви Илариона, хотя он не совершил никаких нарушений. При досмотре багажника якобы нашли четыре контейнера с веществом белого цвета.

Священника обвинили в хранении наркотиков, хотя экспертиза ещё была не проведена, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Митрополит отрицает все обвинения. По его словам, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозые физической расправы в связи со своим российским происхождением.

«Вопрос, который сегодня стоит перед европейским обществом, выходит за рамки одного имени. Может ли русский православный архиерей служить в Европе, не становясь объектом политического подозрения? Может ли связь с Россией сама по себе не превращаться в обвинение? Может ли храм оставаться храмом, а не восприниматься как элемент политического противостояния? Может ли человек, десятилетиями работавший на сохранение диалога, рассчитывать на презумпцию невиновности и уважение к своему достоинству?», – написано в тгк митрополита.

«Есть мнение, что цели Чехии куда шире, чем персона священнослужителя. Страна становится локомотивом общеевропейских гонений на РПЦ, отрабатывая инструменты, которые затем могут применить другие страны ЕС», – считает политик Олег Царев.

Журналист Дарья Митина не удивлена произошедшим с Илларионом.

«Когда-то я писала, что рано или поздно эту во всех отношениях многогранную личность нахлобучат. Причем без разницы, кто выпишет люлей – государство, руководство Церкви или собственная же паства. Глядите-ка. Патриархат и паства уже выписали, осталось государство. Не наше, правда, но мало ли их, государств на карте», – написала она.

Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов пояснил «ПолитНавигатору», что имела в виду журналистка. Митрополит Иларион (Алфеев) был отстранен от управления Будапештской епархией РПЦ за то, что построил себе шикарную виллу.

По словам эксперта, митрополит также «согрешил низкопоклонством перед Западом». Он отказался называть католиков еретиками и публично поддержал так называемый «собор» УПЦ в Феофании в 2017 м году, на котором были разорваны связи с РПЦ.

«Вероятно, ему подкинули наркотики, чтобы он стучал в ЦРУ о внутренней ситуации в Русской Церкви. Задержание митрополита Илариона свидетельствует о том, что для партии похабного мира никакой прогиб не будет засчитан. Пока укрорейх не будет повержен, любому русскому на Западе запросто подкинут наркотики», – говорит Фролов.

Между тем МИД России в довольно резкой форме потребовал от Чехии освободить митрополита Илариона и даже намерен вызвать на ковер чешского посла в Москве.

В РПЦ задержание митрополита Илариона назвали «грубой провокацией, примитивный уровень которой просто поражает».