«Санду создала опасный прецедент». В Молдове начали лишать гражданства по доносам СБУ

Елена Острякова.  
25.05.2026 22:35
  
Президентка Молдовы с румынским паспортом Майя Санду подписала указ о лишении гражданства пятерых якобы сотрудников приднестровского министерства госбезопасности (МГБ). Им вменяется «добровольное вступление в иностранные вооруженные силы» и совершение «преступлений, наносящих ущерб молдавскому государству».

Примечательно, что двое из списка – Денис Карамануца и Денис Марусик ранее упоминались в сообщениях СБУ как работавшие в интересах России. Еще один фигурант, Николай Ковалев является сотрудником управления образования города Тирасполя.

В ноябре 2025 года Санду лишила гражданства страны пять военнослужащих Оперативной группы российских войск, в феврале 2026 года ещё девять чиновников ПМР.

«Фактически, Санду создала опасный прецедент. Лишать граждан страны гражданства – это некий нонсенс. Это право по рождению. Есть и плюсы: следующие власти смогут сделать то же самое…», – написал оппозиционный молдавский депутат Богдан Цырдя.

Санду накануне заявляла, что готова пойти на сценарий поглощения Молдовы Румынией ради последующего присоединения к ЕС.

В соседней Украине диктатор Зеленский ранее лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, митрополита Киевского Онуфрия, экс-депутата Верховной рады Олега Царева, артиста балета Сергея Полунина и т.д.

