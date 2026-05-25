Киевляне, чьи жилые дома оказались повреждены в результате обстрелов [в том числе поврежденных, в результате криворукой работы ПВО], отчаялись получить компенсации или новое жилье.

Об этом говорится в материале антироссийского пропагандистского издания «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что на начало 2026 года в Киеве числились поврежденными более 2,5 тысяч многоквартирных домов, 68 из которых – должны быть полностью восстановлены.

«Но учитывая массированные атаки весной 2026-го, таких домов стало больше. С 2022 года в столице выстроили 30 жилых многоэтажек, а еще 38 – в процессе. Статистика показывает, что темпы спадают: если в 2022-м восстановили 11 домов, а в 2023-м – 10, то в 2024-м – только один, а в 2025-м – 8», – описывает ситуацию издание.

Киевлянин Александр Устенко, имел акт о непригодности его квартиры для проживания и рассчитывал получить компенсацию в размере примерно 2 миллиона гривен, за которые можно купить небольшое жилье. Но получил отказ: дом признали не уничтоженным, а поврежденным – и посоветовали ждать восстановления.

«Нам предлагали сценарий: город восстановит места общего пользования (крыша, подъезд), а «внутрянку» люди должны делать сами. Это абсурд. Дом поврежден так, что там нужно все с нуля восстанавливать, а не вставить окно и подшпаклевать», – возмущается киевлянин.

Он вспоминает, что до 1 декабря 2025-го обещали все крыши, которые пострадали по району, отремонтировать.

«Но не так случилось, как думалось, потому что есть еще одна проблема. Когда на объект приходит выигравший тендер подрядчик, заходит команда, за неделю приезжает ТЦК, мобилизует. А все стоит неделями. А строителей сейчас найти тяжело», – вздыхает мужчина.

Он уже смирился, что «процесс может растянуться еще на годы».