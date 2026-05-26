Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские военные преступники, инициаторы этноцида русских и репрессий, могут и дальше безнаказанно заседать в Верховной раде – она не входит в список целей анонсированных ударов по Киеву.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Во-первых, Верховная Рада не является центром принятия решений — точно так же, как в России, например, им не является Государственная Дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары. То же самое можно сказать и об офисе президента Украины. Мы же все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место? Поэтому в данном случае под центрами принятия решений подразумеваются заглубленные и защищенные пункты управления Вооруженных сил Украины, их родов войск, объединений, возможно, иных силовых структур и в том числе структур госуправления. Но нужно понимать, что они не в центре Киева находятся. Это скрытые, хорошо укрепленные пункты. И наша задача — выявлять их и вскрывать при помощи имеющегося вооружения», – сказал Картаполов.

Он уклонился от ответа о том, является ли целью диктатор Зеленский.

«Будет ли Владимир Зеленский целью для ликвидации, может определить только один человек — наш Верховный Главнокомандующий. Поэтому в данном вопросе я бы предпочел не заниматься домыслами».

Следует отметить, что украинская военно-политическая верхушка регулярно проводит публичные мероприятия как раз в упомянутом Картаполовым центре Киева – например, встречая делегации стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства граждан России.

Буквально накануне диктатор Зеленский со свитой (включая террориста Кирилла Буданова, премьера, спикера Верховной рады) кучковались на церемонии перезахоронения гитлеровского коллаборациониста Андрея Мельникова.

Верховная рада с недавних пор возобновила трансляцию заседаний в прямом эфире. В первое время после начала СВО даты заседаний засекречивались из соображений безопасности.

Читайте также: Удар по Верховной раде поставит крест на функционировании Украины, – СБУшник

Читайте также: «Оставить в покое трансформаторы и ударить по Конча-Заспе» – военный эксперт