Среди белого дня командир ВСУ расстрелял насильно бусифицированного в украинскую армию. Этот вопиющий случай произошел в поселке Александровка Кировоградской области.

Изначально появилось скупое официальное сообщение, мол, между двумя военными произошел конфликт, закончившийся стрельбой, ведется расследование, – но действительность оказалась куда страшнее.

Подробности, ссылаясь на свидетельства очевидцев – местных жителей – рассказал один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несколько дней назад в моем городке в центре среди бела дня и в присутствии кучи свидетелей офицер из «Скалы» расстрелял военнослужащего.

Дело было так. ТЦК бусифицировало мужчину без документов. Он попадает в «Скалу» в одну из учебок неподалеку. Там его в сопровождении офицера отправляют в наш ЦНАП сделать новый паспорт. Они почти дошли до места назначения, но мужчина решил воспользоваться ситуацией и убегать в СЗЧ.

Перепрыгнул забор на улице Садовой возле того же ЦНАПа, отдела образования и поселкового совета, и бросился бежать.

Сопровождавший его офицер открыл по нему огонь из автомата, выстрелял по мужчине 27 патронов, практически всю обойму», – говорит очевидец.