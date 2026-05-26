В Киеве опасаются, что поглощение Кишинёвом Приднестровья – на корню «испортит» молдавский электорат

Вадим Москаленко.  
26.05.2026 22:30
  (Мск) , Киев
Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Молдавия и Европа разрабатывают стратегию пошагового политического и социального поглощения Приднестровья.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил обслуживающий интересы Зе-офиса украинский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо постепенно интегрировать, слишком много различий. Экономически, кстати, Приднестровье частично интегрировалось. С экономикой легче, а вот политически и социально – тут очень много проблем.

Это, кстати, может ещё изменить структуру молдавского электората. Там и так пятьдесят на пятьдесят, и каждые выборы, как у нас было до 2014 года борьба между проевропейскими и проевропейскими [оговорка, пророссийскими] силами», – рассуждал Фесенко.

«Поэтому проблему Приднестровья будут решать не военным путём, а политическим, социально, постепенно, пошагово. Насколько я знаю, и в Молдове, и в Европе, кстати, и при участии украинских экспертов, думают над такой стратегией – стратегией поэтапного, постепенного интегрирования Приднестровья в состав Молдовы, без каких-либо военных действий», – мечтает недобитый Орешником укро-политолог.

