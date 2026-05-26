На Украине боятся, что клеймение кандидата как пророссийского – только добавит ему голосов на выборах
На Украине обсуждается вопрос, чтобы в ходе потенциальных выборов на бюллетене в случае необходимости была отметка, что такой-то кандидат «имел связи с пророссийскими силами».
Об этом в интервью каналу «Левый берег» заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая обратила внимание, что такую инициативу продвигает депутат Рады Роман Лозинский.
Ее собеседник с такими подходом не соглашается – и говорит, что выступает за единый для всей страны бюллетень.
«Единство избирательного бюллетеня подчеркивает единство нации. Тогда и житель Киева, и житель оккупированного Севастополя, если он может проголосовать, голосует за один и тот же бюллетень», – рассуждал гость эфира.
Личное мнение, сколько бы мы ни присоединяли Крым и Херсон, что-то внутреннее мне говорит, что оно не совсем для международных партнеров. В Европе, возможно, нас поймут, а уже в ООН не поймут», – считает замглавы ЦИК.
По его словам, указание того факта, что кандидат сотрудничал с ныне запрещенной партией может привести совсем не к тем результатам, которые ожидаются.
«Я считаю, это дополнительная реклама для определенного электората, чтобы он точно не ошибся, за кого ему нужно голосовать. Ну, этих ждунов, как мы говорим, тех, кто, скажем, скрытые враги, и они четко будут знать.
Зачем? Это же фактически мы кандидатов в неравные условия, то есть мы допускаем его к выборам, с одной стороны, а с другой стороны, – создаем ему для его же электората рекламу», – ловко резюмировал нацист.
