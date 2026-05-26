На Украине обсуждается вопрос, чтобы в ходе потенциальных выборов на бюллетене в случае необходимости была отметка, что такой-то кандидат «имел связи с пророссийскими силами».

Об этом в интервью каналу «Левый берег» заявил замглавы Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая обратила внимание, что такую инициативу продвигает депутат Рады Роман Лозинский.

Ее собеседник с такими подходом не соглашается – и говорит, что выступает за единый для всей страны бюллетень.

«Единство избирательного бюллетеня подчеркивает единство нации. Тогда и житель Киева, и житель оккупированного Севастополя, если он может проголосовать, голосует за один и тот же бюллетень», – рассуждал гость эфира.

Личное мнение, сколько бы мы ни присоединяли Крым и Херсон, что-то внутреннее мне говорит, что оно не совсем для международных партнеров. В Европе, возможно, нас поймут, а уже в ООН не поймут», – считает замглавы ЦИК.

По его словам, указание того факта, что кандидат сотрудничал с ныне запрещенной партией может привести совсем не к тем результатам, которые ожидаются.