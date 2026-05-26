Россия молча соглашается со «специфическими» играми США на нефтяном рынке

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США еще несколько раз будут приостанавливать нефтяные санкции против России, но все равно вернут их, как только Ормузский пролив будет разблокирован.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Очень показательно, как происходило продление этих исключений. США подвесили этот вопрос. Бессент сознательно разогнал тему, заявляя, что продления не будет. Оно закончилось 16 мая. Несколько дней США выждали, а затем все-таки это разрешение было подписано минфином», – указал Симонов.

Он считает, что США по-прежнему свободно манипулируют даже самыми крупными государствами БРИКС.