Россия молча соглашается со «специфическими» играми США на нефтяном рынке

Елена Острякова.  
26.05.2026 18:55
  (Мск) , Москва
США еще несколько раз будут приостанавливать нефтяные санкции против России, но все равно вернут их, как только Ормузский пролив будет разблокирован.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень показательно, как происходило продление этих исключений. США подвесили этот вопрос. Бессент сознательно разогнал тему, заявляя, что продления не будет. Оно закончилось 16 мая. Несколько дней США выждали, а затем все-таки это разрешение было подписано минфином», – указал Симонов.

Он считает, что США по-прежнему свободно манипулируют даже самыми крупными государствами БРИКС.

«Это выглядит, мягко скажем, специфически с точки зрения российских интересов, духа Анкориджа. По большому счету США разрешают Индии покупать российскую нефть. И мы с этим молча соглашаемся, потому что, а что делать в этой ситуации. К огромному сожалению, у США есть политические возможности давить на Индию», – сказал Симонов.

