«Риторика Буданова полностью оправдывает войну России против Украины» – Арестович
Недавная риторика главы офиса Зеленского признанного террористом в РФ Кирилла Буданова о том, что «Русь – это Украина» и т.д. была бы хороша без агрессивных выпадов по поводу господства над Россией.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил признанный в РФ террористом бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Там ещё много чего – как мне сказали: «а чего ты не берёшь авторские?». Хорошее отношение к УПЦ недавно проскользнуло, что мы не можем церковь преследовать. Мирный трек и т.д. Всё это было бы замечательно, и это можно было бы только поддержать, если бы это не было в юношеском задоре, а он молодой человек, сказано: «мы должны господствовать».
Что я делаю на уровне российского МИДа? Я говорю: смотрите, бывший глава военной разведки, кандидат в президенты, скорее всего, и нынешний глава офиса президента, представляющий Украину на переговорах, международных форумах и т.д., выражающий интересы значительной части украинского населения (рейтинг 16%) заявляет о том, что Украина должна господствовать над Россией. Так мы и воюем для того, чтобы она не господствовала…», – сказал Арестович.
«И это будет абсолютное оправдание войны с их стороны – мы защищаем Россию. Значит, все российские постулаты о защите России приобретают прямую легитимизацию через слова Буданова. Поэтому – всё хорошо до «господства», – добавил бывший Зе-советник.
