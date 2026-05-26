Недавная риторика главы офиса Зеленского признанного террористом в РФ Кирилла Буданова о том, что «Русь – это Украина» и т.д. была бы хороша без агрессивных выпадов по поводу господства над Россией.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил признанный в РФ террористом бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Там ещё много чего – как мне сказали: «а чего ты не берёшь авторские?». Хорошее отношение к УПЦ недавно проскользнуло, что мы не можем церковь преследовать. Мирный трек и т.д. Всё это было бы замечательно, и это можно было бы только поддержать, если бы это не было в юношеском задоре, а он молодой человек, сказано: «мы должны господствовать». Что я делаю на уровне российского МИДа? Я говорю: смотрите, бывший глава военной разведки, кандидат в президенты, скорее всего, и нынешний глава офиса президента, представляющий Украину на переговорах, международных форумах и т.д., выражающий интересы значительной части украинского населения (рейтинг 16%) заявляет о том, что Украина должна господствовать над Россией. Так мы и воюем для того, чтобы она не господствовала…», – сказал Арестович.