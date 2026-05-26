Никакие вложения в Армению уже не вернут Ереван на пророссийский курс – востоковед

Максим Столяров.  
26.05.2026 17:34
  (Мск) , Москва
Градус русофобии в Армении достиг такого уровня, что никакие бонусы и уступки со стороны России уже не исправят ситуацию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил востоковед Николай Севостьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На деле мы не можем сегодня относиться к Армении как к дружественному государству. Пашинян сделал достаточно для того, чтобы Армения таким государством быть перестала, и продолжает это делать.

И ресурсы, которые в Армении отрабатывают западные нарративы, по-прежнему продолжают продвигать тезис, что Россия – это для Армении чуть ли не исторический враг.

То есть можно посмотреть некоторые эфиры или подкасты и прийти в ужас, как события, где сталкивались Армения и Турция, подаются чуть ли не как сговор между османскими и российскими властями, что является абсолютным передергиванием исторических фактов», – сказал Севостьянов.

Он подчеркнул, что Пашинян пришёл к власти благодаря, в том числе, русофобии.

«При этом вот эти самые сегодняшние запреты [на ввоз в РФ целого ряда армянских товаров] сторонники Пашиняна не воспринимают как катастрофу. Они считают, что это временные действия перед выборами. И после того, как выборы закончатся, все вернется на круги своя, и запреты будут сняты.

При этом, если мы считаем, что мы можем ограничениями или наоборот бонусами и плюшками снова сделать Армению дружественным государством – этого не получится. Слишком большие ресурсы вложены сегодня в то, чтобы Россию в глазах армян сделать исчадием ада.

И сколько бы мы ни вкладывали с нашей стороны, сколько бы мы ни давали бонусов, мы в лучшем случае получим нулевой вариант, где ненависть и симпатии будут более-менее уравновешены.

А Россия все-таки сегодня, на мой взгляд, не в том положении, в том числе экономическом, чтобы позволить себе разбрасываться ресурсами», – добавил эксперт.

