Никакие вложения в Армению уже не вернут Ереван на пророссийский курс – востоковед

Градус русофобии в Армении достиг такого уровня, что никакие бонусы и уступки со стороны России уже не исправят ситуацию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил востоковед Николай Севостьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На деле мы не можем сегодня относиться к Армении как к дружественному государству. Пашинян сделал достаточно для того, чтобы Армения таким государством быть перестала, и продолжает это делать. И ресурсы, которые в Армении отрабатывают западные нарративы, по-прежнему продолжают продвигать тезис, что Россия – это для Армении чуть ли не исторический враг. То есть можно посмотреть некоторые эфиры или подкасты и прийти в ужас, как события, где сталкивались Армения и Турция, подаются чуть ли не как сговор между османскими и российскими властями, что является абсолютным передергиванием исторических фактов», – сказал Севостьянов.

Он подчеркнул, что Пашинян пришёл к власти благодаря, в том числе, русофобии.