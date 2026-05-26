Иран доказал России: Только встречная эскалация может утихомирить НАТО – норвежский политолог
События на Ближнем Востоке показывают, что только решительный ассиметричный ответ заставит Запад отказаться от дальнейшей эскалации.
Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил норвежский политолог Гленн Дизенн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Из войны в Иране Россия может извлечь совершенно новые уроки. Потому что Иран не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации. Нет, они видели, что эти атаки могут произойти, и продемонстрировали способность идти по пути эскалации вместе с США.
И именно из-за того, что они пошли по пути эскалации, Америка стала более осторожной. Я имею в виду, почему американцы не уничтожают все энергетические объекты на территории Ирана?
Если они это сделают, иранцы нанесут ответный удар, и уничтожат всю энергетическую инфраструктуру, опреснительные установки в странах Персидского залива. Фактически сделают эти страны непригодными для жизни, превратив их обратно в пустыни. Американцы не идут до конца, потому что не готовы к эскалации», – сказал Дизенн.
«И теперь они в России недоумевают: что я здесь делаю? Мы сдерживались последние 4 года, но западные газеты говорят, что наше сдерживание было проявлением слабости. Мы слишком боимся НАТО. НАТО может нанести ракетный удар по нашей столице, а мы не осмеливаемся ответить.
Кроме того, они теперь смотрят на страны Балтии, которые тоже участвовали в атаках на Россию. Они спрашивают, а что сделал Иран, когда удары наносились из стран Персидского залива.
Поэтому они нанесли ответный удар по ОАЭ, Катару, Саудовской Аравии, Кувейту и Иордании. Все, кто участвовал в нападении, теперь являются участниками войны и законными целями.
Россия не сделала ничего подобного в отношении стран Балтии, так что теперь мы должны взять пример с Ирана», – добавил он.
