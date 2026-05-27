«Один кандидат – одна вертикаль»: Молдавская НСДАП разругалась даже с унионистами

Симпатизанты румынского маршала Антонеску, пособника Гитлера, правящая молдавская партия PAS готовится к съезду. Но главная интрига уже снята: на пост главы зарегистрирован лишь один кандидат — действующий лидер Игорь Гросу. Который, как шутят, главный в стране и в партии, когда Майя Санду не видит.

Формально это можно представить как партийную консолидацию. Но реальность иная: PAS идет к съезду без внутренней конкуренции, без альтернативных программ и без публичного спора о будущем курса. Управляемая вертикаль, где итог известен заранее.

Самым громким внутренним конфликтом PAS стала история Олеси Стамате. В апреле 2025 года её исключили после скандала вокруг поправок к закону об амнистии и освобождения ряда пожизненно заключенных из тюрьмы.

Тогда на свободу вышли с десяток отъявленных убийц и головорезов. История вызвала резонанс, Санду призналась, что «подписала указ, не читая», а затем его отменила. Молдавская полиция со спецназом уже год ловит освобожденных уголовников.

PAS нашла «козла отпущения» – Стамате с её поправками. В партийной публикации говорилось о «запланированной схеме», «злоупотреблении доверием» и т.п.

Позже суд первой инстанции обязал PAS удалить эту публикацию. Если решение вступит в силу, партия должна будет публично принести Олесе Стамате извинения.

Этот эпизод показывает, как партия власти обращается с теми, кто перестает быть удобным внутри собственной системы.

Еще вчера Стамате была лицом PAS в вопросах юстиции. Но как только возник конфликт, ее вывели за скобки и ударили по репутации.

Сама Стамате говорила, что стала неудобной задолго до скандала. Переломным моментом она называла попытки политически подчинить должность генпрокурора. Так что её исключение выглядит симптомом более глубокой проблемы: PAS плохо переносит самостоятельность даже внутри собственной команды.

Внутреннее напряжение проявилось и при формировании избирательного списка PAS. Перед парламентскими выборами туда не попала заметная часть действующих депутатов.

Некоторые узнали о решении без предварительного объяснения. В целом это выглядело как жесткая кадровая фильтрация.

Партию демонстративно покинула экс-депутат Юлия Даскалу. Она заявила: в PAS изменились атмосфера, отношение к людям, командный дух. Часть первоначальной команды уже ушла, чтобы не предавать собственные принципы.

Это важный момент: речь идет не о борьбе за место в списке. Это уже ценностный разрыв. Он бьёт по главному мифу PAS — мифу о моральном превосходстве и новой политической культуре.

Параллельно PAS вошла в открытый конфликт с партией «Демократия дома» Василе Костюка. Он публично обвинял режим Майи Санду в фальсификации результатов парламентских выборов.

Костюк выступает как унионист, находится в жесткой связке с румынским AUR и Джордже Симионом.

Поэтому конфликт PAS с «Демократией дома» важен как дрязги внутри правого, прозападного и унионистского поля. И отношения между PAS и Костюком уже давно не просто конкурентные, а откровенно враждебные.

Если собрать все эти линии вместе, складывается цельная картина. PAS идет к конгрессу с одним кандидатом на пост председателя, но вокруг партии — целая цепочка конфликтов.

Партия, которая пришла к власти под лозунгами прозрачности и обновления, действует как закрытая вертикаль. Несогласных выталкивают. Союзников — подчиняют или используют, оппонентов — объявляют угрозой.

Именно так PAS входит в новый политический цикл накануне обладающих решающим фактором местных выборов в следующем году: внешне монолитной, но с множеством трещин, которые уже невозможно скрыть партийными заявлениями о единстве.