«Мы утилизируем украинцев, чтобы заместить их индусами» – депутат Рады
На Украине началось замещение погибших на фронте украинцев мигрантами для устранения дефицита рабочих рук. В перспективе будет сформирована нация метисов.
Об этом на канале «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«К сожалению, очень много людей выезжают из Украины. Даже до полномасштабного вторжения был очень большой отток. А сейчас у нас говорят, что давайте мы будем массово разрешать приезжать бангладешцам, индусам, ещё кому-то, потому что не хватает рабочих рук.
Но при этом наши рабочие руки мы забираем с рабочих мест и загоняем в армию, где они не приносят пользы. Это выглядит очень цинично. Из-за бусификации люди тикают из страны», – сказал Мазурашу.
«То есть, с одной стороны, мы выгоняем людей, которые могли бы спокойно работать на экономику и обеспечивать армию. А с другой стороны, мы завозим сюда кого-то, и говорим, что будут метисы.
То есть, многие наши ребята отдали жизни ради того, чтобы сюда заехали представители каких-то других народов, чтобы мы перемешались, и была какая-то другая нация?
Получается, ради этого наши воюют на передовой? Я думаю, абсолютное большинство воюет не ради этого. Но мы не хотим их слышать», – подытожил депутат.
English version :: Читать на английском «Мы утилизируем украинцев, чтобы заместить их индусами» – депутат Рады
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: