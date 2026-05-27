«Мы утилизируем украинцев, чтобы заместить их индусами» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
27.05.2026 15:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 357
 
Дзен, Миграция, Украина


На Украине началось замещение погибших на фронте украинцев мигрантами для устранения дефицита рабочих рук. В перспективе будет сформирована нация метисов.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине началось замещение погибших на фронте украинцев мигрантами для устранения дефицита рабочих рук....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«К сожалению, очень много людей выезжают из Украины. Даже до полномасштабного вторжения был очень большой отток. А сейчас у нас говорят, что давайте мы будем массово разрешать приезжать бангладешцам, индусам, ещё кому-то, потому что не хватает рабочих рук.

Но при этом наши рабочие руки мы забираем с рабочих мест и загоняем в армию, где они не приносят пользы. Это выглядит очень цинично. Из-за бусификации люди тикают из страны», – сказал Мазурашу.

«То есть, с одной стороны, мы выгоняем людей, которые могли бы спокойно работать на экономику и обеспечивать армию. А с другой стороны, мы завозим сюда кого-то, и говорим, что будут метисы.

То есть, многие наши ребята отдали жизни ради того, чтобы сюда заехали представители каких-то других народов, чтобы мы перемешались, и была какая-то другая нация?

Получается, ради этого наши воюют на передовой? Я думаю, абсолютное большинство воюет не ради этого. Но мы не хотим их слышать», – подытожил депутат.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Мы утилизируем украинцев, чтобы заместить их индусами» – депутат Рады

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить