Возможности Украины возросли, – офицер ВМФ об ударе по Севастополю
Сегодняшний ракетный удар по Севастополю – свидетельство того, что одна из главных задач СВО по демилитаризации Украины по-прежнему не реализована. Более того, на пятом году спецоперации возможности противника увеличиваются – он копит самолёты и ракеты для ударов по России.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил капитан I ранга в отставке, военный эксперт Сергей Горбачев:
«Судя по всему, в последнее время шло накопление ракет – и SCALP, и Storm Shadow. У Украины ещё остаются СУ-24, являющиеся носителями этих ракет, они полностью не уничтожены.
Украина обладает где-то более пятьюдесятью F-16 — истребителей-бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.
Поэтому вот это всё вкупе было наполнено, сохранено, соответствующим образом подготовлен кадровый состав. И, как в чеховской пьесе, – ружьё должно выстрелить или в первом, или втором, или третьем акте. Вот оно и выстрелило».
Офицер считает, что на пятом году СВО нужно признать «возрастающие и изменяющиеся технические возможности» противника.
«Пятый год идут боевые действия, они не похожи друг на друга. Но главный признак, который можно отметить, — это нарастание угроз, рост масштабов боевого воздействия со стороны противника, а также новизна разного рода тактических приёмов», – сказал Горбачев.
