Депутат Рады растолковал, зачем нужна Зеленскому истерия вокруг Белоруссии

Анатолий Лапин.  
27.05.2026 16:46
  (Мск) , Киев
Истерия вокруг «белорусского вторжения» нужна режиму диктатора Владимира Зеленского, чтобы срочно сбить внимание с коррупционных скандалов, связанных с его ближайшим окружением.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» и депутатом ВР прошлого созыва Бориславом Березой заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В данный момент, разговаривая с разведками, есть информация, что Россия давит сейчас больше на Лукашенко, чем до этого. Но ведь это вопрос намерений, и вопрос, «да или нет», это не означает, что даже если Россия продавит, завтра Беларусь вступит в войну.

И Белоруссия это прекрасно понимает, что, если она вступит в войну, она понесет потери, и непонятно, что с ней будет. Особых успехов она не добьется. Ну, а учитывая то, что у нас есть дальнобойное оружие, а они его не сильно имеют, то последствия для него тоже будут ужасные…», – уверен он.

«В этот раз, когда эту историю запустили, проанализировав, добавив все, что происходит у нас здесь, я пришел к выводу, что это еще один инструмент для того, чтобы отвлекать, показывать, что, смотрите, враг, вот он там, вам не нужно обращать внимание на то, что происходит здесь внутри», – заявил Костенко.

