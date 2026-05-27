Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные политики замалчивают зверства и преступления ВСУ, потому что осознают свою причастность к ним.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военкор из Финляндии Кости Хайсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На Западе пытаются объяснить удар по Старобельску тем, что там якобы были студенты, которые обучались БПЛА, и к ним постоянно ездили военные. Говорят, что это военный объект. Но это всё враньё, потому что им сейчас как-то надо от этого откреститься. Сейчас многие альтернативные журналисты и блогеры подняли эту тему, поэтому им надо как-то себя отмыть от крови», – сказал Хайсканен.

Он подчеркнул, что прибывшие в Старобельск иностранные журналисты были шокированы жестокостью преступления.

«Но Старобельск – это верхушка айсберга. У нас уже были звоночки в Белгородской, Курской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях. Сколько детей погибло! На Западе не хотят видеть зверства, пытки и убийства русскоязычного населения. Они всё это списывают на сепаратистов, на то, что Украина имеет право. Но какое страна имеет право убивать своих людей?! Такое делали только фашисты. Мы стоим на пороге третьей мировой войны, нам нужно объединяться. Даже я раньше относился скептически к коммунистам, но в Москве [на форуме антифашистов] я увидел 180 делегаций. Впервые Финляндия участвовала. И мы все говорили, что надо объединяться, чтобы ударить в морду этой фашистской нечисти, бандеровщине», – добавил военкор.