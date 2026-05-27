Посол Украины в Польше признал преступления Бандеры и Шухевича, но потребовал не трогать нациста Мельника

Игорь Шкапа.  
27.05.2026 18:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 270
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Исторические разногласия между Варшавой и Киевом усугубляет негативное отношение поляков к украинцам.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (иноагент) заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Исторические разногласия между Варшавой и Киевом усугубляет негативное отношение поляков к украинцам. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Исторический вопрос составляет в Польше консенсус всего общества, то есть вокруг, например, вопросов Волынской трагедии, подавляющее большинство политикума и практически все общество занимает однозначную негативную позицию по этому поводу. В таких условиях приходится работать.

И это касается вопросов военной помощи, отношения к украинцам, вопросов, связанных с европейской интеграцией и многого другого. Если этим процессом не управлять, не открываться, не решать проблемы, то этот вопрос может блокировать многое, что мы сейчас пока не видим», – опасается укро-посол.

Он говорит, что в Польше негативно восприняли перенос на Украину праха одного из лидеров националистов, гитлеровского коллаборациониста Андрей Мельника.

Дипломат жалуется, что любое упоминание о такого рода фигурах носит в Польше исключительно отрицательный характер.

«Хотя непосредственно Андрей Мельник никоим образом не причастен к тем преступлениям, о которых говорит польская сторона, но его сразу приравнивают к Бандере, Шухевичу», – страдал Боднар.

Таким образом он фактически признал, что Бандера и Шухевич причастны к преступлениям, на которых акцентируют внимание поляки.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Посол Украины в Польше признал преступления Бандеры и Шухевича, но потребовал не трогать нациста Мельника

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить