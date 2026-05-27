Зарплата ВСУшников каждый год падает из-за ТЦК

Вадим Москаленко.  
27.05.2026 20:45
  (Мск) , Киев
Силовая мобилизация убивает украинскую экономику, поэтому на индексацию зарплат ВСУшников не хватает денег.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно, чтобы зарплаты были выше. Мы годами пытаемся провести индексацию зарплат военным. И в принципе, для правоохранителей тоже надо повышать.

Но действия ТЦК дают противоположный результат. Чтобы давать им больше денег, нужно, чтобы экономика не так сильно лежала, как сейчас. А вы своими действиями её дальше добиваете: вы больше людей вытягиваете из экономики, они больше не платят деньги в бюджет, на которые содержат вас же.

То есть, парадокс: вы занимаетесь бусификацией против людей, которые вас же кормят», – сказал Мазурашу.

Он подчеркнул, что сейчас из-за инфляции украинские военнослужащие фактически получают намного меньше, чем в 2022 году.

«ТЦК на самом деле выгоняют часть мужчин из Украины, не дают многим вернуться на Украину и работать на нашу экономику. Даже сегодня я читал сообщения от наших сограждан, что если бы не было принудительной мобилизации, то они бы вернулись», – добавил депутат.

Напомним, украинские «людоловы» доводят людей до попыток суицида, психушки – и смерти «при загадочных обстоятельствах».

