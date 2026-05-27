Галичанин-русофоб запротестовал: На Украине царствует культ смерти!
На Украине установлен некрокульт, в котором смерть прославляется и делается необходимой.
Об этом в своем видеоблоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это танатологическая культура, в которой смерть прославляется, воспевается, глорифицируется. Ее не избегают, ее хотят. Это, собственно, культурологическое уже явление, которое на вооружение взяли те, кто бы воевал до последнего украинца. Ну так чего бы не повоевать? На самом деле это конструкт, в который помещено общество, загнанное палками в тупик», – считает галичанин.
Впрочем, он говорит, что варианты выхода из войны есть, но для этого нужно «снять чехлы с мозгов».
Дроздов называет аномалией то, что людей надо убеждать в необходимости остановки войны.
«Некрокульт рождает фейсбучный крик на уровне «Нет, мы хотим гибнуть до последнего, мы будем гибнуть до последнего». Чистой воды некрокульт, культура смерти, которая имеет множество красивых проявлений своей эстетики.
Эта вся красота могил, украшение надгробий, мягкое полыхание поминальных лампадок, геометрия кладбищ, тех кладбищенских полей, вставание на колени, эти церемониальные залпы в воздух три раза», – на удивление точно описывает реалии современной Украины русофоб.
