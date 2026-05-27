Галичанин-русофоб запротестовал: На Украине царствует культ смерти!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине установлен некрокульт, в котором смерть прославляется и делается необходимой.

Об этом в своем видеоблоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это танатологическая культура, в которой смерть прославляется, воспевается, глорифицируется. Ее не избегают, ее хотят. Это, собственно, культурологическое уже явление, которое на вооружение взяли те, кто бы воевал до последнего украинца. Ну так чего бы не повоевать? На самом деле это конструкт, в который помещено общество, загнанное палками в тупик», – считает галичанин.

Впрочем, он говорит, что варианты выхода из войны есть, но для этого нужно «снять чехлы с мозгов».

Дроздов называет аномалией то, что людей надо убеждать в необходимости остановки войны.