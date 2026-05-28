Россия продолжает воспитательную работу с режимом Пашиняна

Михаил Рябов.  
28.05.2026 17:19
  (Мск) , Москва
В текущем году будет полностью прекращён импорт абрикосов из Армении.

«Ограничение вступает в силу немедленно и распространяется на весь предусмотренный объём поставок», – цитирует «АрцахИнфо» спикера МИД РФ Марию Захарову.

Президент Владимир Путин ранее предупреждал, что прозападный курс, объявленный правительством Пашиняна, противоречит членству Армении в Евразийском экономическом союзе, который предоставлял Еревану свободный доступ на большой российский рынок.

Вопреки этим предостережениям, Пашинян демонстративно собрал в Ереване саммит, куда съехались враги России из стран НАТО, а прибывший диктатор Зеленский грозил ударами дронов по Москве.

Власти РФ также дали понять, что Армения лишится льготных условий поставок энергоносителей в случае продолжения недружественной линии.

