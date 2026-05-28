Ермак лично контролировал гастроли российских артистов в Молдове

Елена Острякова.  
28.05.2026 16:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 301
 
Несуществующий рэпер DJ Rumer стал одним из четырех российских артистов, которым власти Молдовы разрешили выступить на предстоящем фестивале для 150 тыс выпускников в городе Бельцы.

Всего организаторы планировали пригласить 17 россиян, но цензуру молдавского минкульта прошли только иноагент Максим Галкин, певицы Zivert и Мишель Серова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оказались не въездными «из-за поддержки агрессивной войны России против Украины» Леонид Агутин, Баста, группа «Тату», DJ Smash, группа «Руки вверх!», Guf, Егор Крид, Александр Серов, Люся Чеботина, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Ирина Круг и группа «Ленинград».

Что касается DJ Rumer, его придумал спонсор фестиваля депутат молдавского парламента Ренато Усатый. Он часто организует концерты и уже устал бороться с минкультом.

«Такого диджея, DJ Rumer, не существует на планете Земля. Я тоже дал имя в шутку, как говорят за Прутом, чтобы посмотреть, насколько хорошо у нас работают СИБ и министерство культуры. DJ Rumer — это имя, придуманное мной», – сказал Усатый журналистам.

Минкульт отреагировал оперативно. Теперь ведомство будет требовать от организаторов гастролей сообщить не только сценический псевдоним, но и паспортные данные артиста.

Ранее Усатый в эфире ТВ8 рассказал, как молдавские чиновники требовали от него согласовывать приглашенных исполнителей с тогдашним руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«В прошлом году мне представители нашей власти сказали, что для того, чтобы в Молдову заехал Жуков из «Руки вверх», нужно решить вопрос с Ермаком. Выйти на него. Меня это тогда возмутило. А с чего это я должен спрашивать у руководителя соседней страны, кто может заезжать, а кому нельзя», – рассказал Усатый.

