Ермак лично контролировал гастроли российских артистов в Молдове

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несуществующий рэпер DJ Rumer стал одним из четырех российских артистов, которым власти Молдовы разрешили выступить на предстоящем фестивале для 150 тыс выпускников в городе Бельцы.

Всего организаторы планировали пригласить 17 россиян, но цензуру молдавского минкульта прошли только иноагент Максим Галкин, певицы Zivert и Мишель Серова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Оказались не въездными «из-за поддержки агрессивной войны России против Украины» Леонид Агутин, Баста, группа «Тату», DJ Smash, группа «Руки вверх!», Guf, Егор Крид, Александр Серов, Люся Чеботина, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Ирина Круг и группа «Ленинград».

Что касается DJ Rumer, его придумал спонсор фестиваля депутат молдавского парламента Ренато Усатый. Он часто организует концерты и уже устал бороться с минкультом.

«Такого диджея, DJ Rumer, не существует на планете Земля. Я тоже дал имя в шутку, как говорят за Прутом, чтобы посмотреть, насколько хорошо у нас работают СИБ и министерство культуры. DJ Rumer — это имя, придуманное мной», – сказал Усатый журналистам.

Минкульт отреагировал оперативно. Теперь ведомство будет требовать от организаторов гастролей сообщить не только сценический псевдоним, но и паспортные данные артиста.

Ранее Усатый в эфире ТВ8 рассказал, как молдавские чиновники требовали от него согласовывать приглашенных исполнителей с тогдашним руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.