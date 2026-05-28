В Киеве опечалены: Африканцы умнее европейцев и не поддаются бандеровской лжи

Вадим Москаленко.  
28.05.2026 16:44
  (Мск) , Киев
В отличие от хорошо обработанных европейцев, население Африки не верит в русофобские тезисы украинской пропаганды.

Об этом на киевском форуме, посвящённом пропаганде, заявила руководительница учебного направления Центра стратегических коммуникаций Виктория Мерлич, ныне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Африке очень активно работает нарратив о похищенных украинских детях. Потому что когда мы работаем в Европе, там не верят, что россияне похищают детей во благо.

А в Африке очень хорошо это работает. Они там верят, что россияне вывезли детей не просто так, потому что поубивали семьи этих детей. Такой причинно-следственной связи у них нет. Они думают, что они это делают на благо», – сетовала Мерлич.

При этом она подчеркнула, что африканцы, в отличие от европейцев, имеют возможность лично пообщаться с этими детьми.

«Россияне привозят в Африку украинских детей, типа на отдых или лечение, как они это подают. И африканская аудитория это очень хорошо воспринимает.

То есть, они видят Россию как героя, а Украина так небрежно относится к своим детям. У них не работает причинно-следственная связь», – возмущалась она.

English version :: Читать на английском

