Трамп может одновременно удовлетворить и Зеленского, и Лукашенко

Елена Острякова.  
28.05.2026 16:59
  (Мск) , Москва
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Торговля, Украина


США могут продать дополнительные ракеты ПВО «Пэтриот» Евросоюзу как бы в ответ на истеричные просьбы украинского диктатора Владимира Зеленского, но на самом деле – в обмен на возобновление транзита белорусского калия через европейские порты.

Об этом беглый белорусский политолог Игорь Тышкевич заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вариант, когда США будут додавливать: вы – транзит, а мы вам продаем ракеты, – к сожалению, он вероятный. Это очень большая опасность и для внутриукранского политического ландшафта, и опасность расширения доступных опций для Лукашенко без изменения его политику по сути», – рассуждал Тышкевич.

В марте США сняли санкции с «Беларуськалия», однако Литва не пускает его продукцию на погрузку в порт Клайпеды.

