«Добьём русских, не вставая с дивана» – в Киеве анонсировали создание целой армии ботов для рунета

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские спецслужбы запустили курс антироссийской пропаганды для подготовки сотни «ботов», которые будут распространять дезинформацию в русскоязычном сегменте интернета.

Об этом на киевском форуме, посвящённом пропаганде, заявила экс-участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Айдара», а ныне руководитель Центра аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Войны начинаются и заканчиваются не в окопах, а в головах. Если сравнивать людей с компьютерами, то, убивая русских дронами, мы сжигаем их «железо», но не работаем с «софтом». Пятилетний ребёнок в Москве – это не оккупант, но через 12 лет программирования он будет оккупантом, который придёт под Бучу нас убивать. Поэтому мы создали базовый курс [антироссийской пропаганды]. Он закрыт, люди получают доступ только после проверки в спецслужбах. Уже сотни людей проходят его», – сказала Берлинская.

«Я хочу сделать когнитивное направление войны таким же хитом, как мы в своё время сделали с дронами. У нас, украинцев, есть уникальный опыт, потому что мы лучше всех знаем нашего врага. Мы все знаем русский язык, они нас русифицировали, мы в детстве смотрели сериалы про бандитов, всю эту достоевщину. Поэтому мы очень хорошо понимаем, как работает их программный код. Никогда американцы или французы не сделают классную ипсо-операцию против русских. Потому что там будут матрёшки, балалайка и водка», – рассуждала нацистка.