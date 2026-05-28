Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если режим Пашиняна сохранит власть в Армении, местное население, как ранее на Украине, будут готовить к военному конфликту с Россией.

К такому выводу в своём интервью для «ПолитНавигатора» приходит известный политолог и координатор «Антинацистского фронта Армении» Айк Айвазян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Чем объясняется стремительный вояж американского госсекретаря Рубио, который побывал в Армении меньше часа, но успел подписать такие судьбоносные для народа документы о «стратегическом сотрудничестве» – о фактической переориентации страны на Запад?

Думаю, что такой скорый визит связан с тем, что в США обеспокоены падением рейтинга Пашиняна и возможностью проигрыша им выборов, а следующая власть способна отказаться продолжить исполнение тех обязательств, которые взял на себя нынешний премьер перед Западом. Глава американской дипломатии подписал соглашение о стратегическом партнёрстве с Ереваном и, тем самым, обезопасил Вашингтон – теперь все прежние договорённости будут исполняться. Если с помощью фальсификаций побеждает Пашинян, то он, естественно, продолжит реализацию соглашения. Но если он проигрывает, то этим визитом США усложнят положение следующих властей. Новое правительство вынуждено будет либо выполнять обязательства, которые на страну взвалил нынешний премьер, либо при помощи России освобождаться от них. По сути, этим перед всей элитой поставлена дилемма дальнейшего выбора.

Накануне выборов в Армении началось давление на противников Пашиняна.

США и их союзники как раз из опасений проигрыша правящей партии и перспективы провала всех планов против России на Южном Кавказе дали зелёный свет Пашиняну на то, чтобы он любыми средствами, фальсификациями и сфабрикованными уголовными делами смог нейтрализовать конкурентов и выиграть. При этом США и Европа объявят, что эти выборы были «самыми честными, демократическими и без нарушений».

Под каток преследований, как и на Украине, попадает и Церковь.

Запад воюет против России по многим фронтам, в том числе идёт борьба с русским православием и всеми Церквами, кто состоит в дружеских отношениях и в союзе с РПЦ. А Армянская Апостольская Церковь принадлежит к древней семье Церквей и поэтому она тоже попадает под удар. Тем более, что Церковь ведёт самостоятельную политику, она независима, имеет достаточный авторитет в мире, ещё с древних времён и особенно с 17 века Запад пытался её подчинить Ватикану.

Главным врагом в рамках всей предвыборной кампании Пашиняна объявляется Россия.