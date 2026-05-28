Пропагандист Цымбалюк: Бомбить Москву, чтобы в дрожь кидало от слова «Украина»

Вадим Москаленко.  
28.05.2026 18:50
  (Мск) , Киев
Ни в коем случае нельзя налаживать отношения с русскими, Россию нужно изолировать и бомбить.

Об этом на киевском StratCom Forum 2026 заявил бежавший из РФ за месяц до СВО пропагандист украинского агентства УНИАН, а ныне «эксперт по вопросам России», иноагент Роман Цымбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какое психологическое состояние россиян мы хотим получить в конечном результате?», – спросил модератор.

«Нужно сделать так, чтобы они занялись сами собой, меньше думали об Украине, о мире, чтобы исключили международную панораму. Чтобы их кидало в дрожь, когда кто-то в их присутствии говорит слово «Украина».

Приводились примеры со Второй мировой. Но проблема в чём? Да, тогда пропаганде все уделяли очень много внимания, но ситуация начала изменяться только когда начали бомбить Берлин, а потом туда ступил сапог соответствующего иностранного военного. Из хорошего – что Москву мы уже начали бомбить», – трепался укро-пропагандист.

«Не нужно стремиться, чтобы они нас любили, уважали или что-то ещё. Потому что до 2014 года, когда мы были на этих концертах, где они подпевали «Бумбоксу», «Океану Эльзы», «украинцы пришли в косоворотках» – это цитата из одной газеты до 2014 года.

Они-то подпевали, но что это нам дало? Да, все эти клуб «17 тонн» и бурная молодость. Но когда прозвучала команда «в бой» и «в огонь», все те, кто подпевали в своей массе, как минимум, были не против», – вещал Цымбалюк.

