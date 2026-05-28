Бликриг Рубио в Армении. Пашиняну поручено строить «Вторую Украину»

Айнур Курманов.  
28.05.2026 18:40
  (Мск) , Москва
Накануне Армению с сорокаминутным визитом посетил госсекретарь США Рубио, чтобы подписать с главой МИДа республики декларацию о стратегическом сотрудничестве и застолбить своё присутствие в логистике «маршрута Трампа». Таким жестом Вашингтон показал, что Ереван оказался в сфере его интересов и продемонстрировал поддержку Николу Пашиняну в преддверии выборов.

Как считают многие эксперты, в Вашингтоне спешат просто поскорее закрепить кабальные условия «союзнических отношений» с Арменией, так как вовсе не уверены в победе Никола Пашиняна.

Тем временем, режим в Ереване сделали ставку на силовой вариант подавления любых протестных проявлений в обществе и на уничтожение несогласных через полную зачистку политического поля – как от оппозиции, так и посредством разрушения Церкви, последнего оплота армянской государственности. По примеру «незалежной» в Армении устанавливается настоящий диктаторский режим с целью недопущения отказа от западного пути.

Внутри же страны усиливается антироссийская истерия, когда все негативные явления автоматически приписываются Москве, как и мнимое вмешательство в выборы и в попытках якобы дестабилизации политической обстановки. Дело дошло до того, что арестованных активистов оппозиции Пашинян уже называет «изменниками» родины.

Так, 24 мая был арестован глава партии «Мать Армения» Андраник Теванян, которого лично Никол Пашинян обвинил в измене родине. Ему уже предъявили обвинение в «государственной измене» и «шпионаже» и только потому, что его партия увеличила свою поддержку среди населения и способна занять не последнее место в будущем парламенте.

При этом Пашинян явно блефует, заявляя о некой мифической помощи со стороны Запада в случае выхода из ЕАЭС, игнорируя предупреждения Москвы об отмене льготных тарифов на газ и энергоносители.

«Нелогично угрожать Армении, например, высокими ценами, потому что на угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим».

По его логике выходит, что за возможность стать «второй Украиной в Закавказье» заокеанские и европейские хозяева готовы так хорошо заплатить, что это с лихвой перекроет все потери от разрушенных экономических связей с РФ. Интересно, что и стержнем всей предвыборной агитации правящей партии становится именно борьба с Россией. Это – подготовка почвы к тому, чтобы объявить такой курс уже новой государственной идеологией.

Понятно в связи с этим, почему Москвой тема анонсированного Ереваном выхода из ЕАЭС будет поставлена в повестку саммита глав государств союза в Астане. Тем более, что сам Никол Пашинян категорически отказался приезжать на встречу, выбрав сторону Запада. Такой демарш продемонстрировал, что правящую верхушку ориентируют не только на выдавливание России из Южного Кавказа, но и на разрушение ЕАЭС изнутри, чтобы постараться запустить необратимый процесс самоликвидации.

Решительное купирование такой угрозы должно показать всем, что отказ от сотрудничества приведёт лишь к резкому обнищанию населения и к превращению в плацдарм для ведения войны чужими руками со всеми вытекающими последствиями.

В таком случае за Ереваном навряд ли кто-то последует, а сами армянские избиратели убедятся в мрачных перспективах такого гибельного курса.

