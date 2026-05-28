Молдавская телеведущая Нина Димогло: Евроинтеграция оказалась совсем не такой, как рисовали грантоеды

Владимир Букарский.  
28.05.2026 20:38
  (Мск) , Кишинёв
Евроинтеграционный курс Молдовы для простых граждан обернулся катастрофическим ростом тарифов и цен. Макроэкономическая стабильность на бумаге поддерживается за счёт новых и новых кредитов ЕС и МВФ.

Об этом в комментарии для «ПолитНавигатора» заявила молдавская журналистка и телеведущая, руководитель пресс-клуба «Честный разговор» Нина Димогло.

Она напомнила цифры свежих опросов компании iData, согласно которым большинство граждан считают, что экономическая ситуация в Молдове ухудшилась даже по сравнению с тем, что было полгода назад.

Подавляющее большинство ожидает роста цен в ближайшие шесть месяцев.

В списке приоритетов для правительства Мунтяну граждане на первое место ставят повышение зарплат и борьбу с ростом цен.

«Страна привлекает новые кредиты и займы, внешний долг увеличивается, но ожидаемого значительного роста производства и инвестиций в реальный сектор пока не наблюдается. Возникает вопрос о том, где новые заводы и технологичные производства, появление которых связывали со статусом кандидата в ЕС?» – говорит Димогло.

По её словам, процесс выхода из СНГ, идущий параллельно с переориентацией на Запад, ведёт к потере рынков, исторически важных для молдавского агропрома и промышленности.

Рынок СНГ — это не только вопрос геополитики, но и рабочие места в Молдове, включая фермеров и перерабатывающие предприятия.

Европейский рынок, при всех его преимуществах, пока частично закрыт для молдавской продукции из-за квот или требует дорогостоящей сертификации.  Недавние протесты фермеров показали, что в их отрасли дела идут, мягкоговоря, не совсем хорошо.

«Таким образом, ключевой вопрос не в геополитическом выборе «с кем мы», а в том, когда экономика начнёт работать в интересах людей, а не для обслуживания долгов и геополитических изменений», – заключает Нина Димогло.

Отметим, что, вопреки широко распространённому мифу, евроинтеграция сама по себе не является автоматическим механизмом экономического роста. Статус кандидата в ЕС не означает мгновенного появления заводов, инвестиций и высоких зарплат.

У Молдовы здесь есть серьёзные ограничения, о которых умалчивают адепты вступления в ЕС: маленький внутренний рынок, массовая эмиграция трудоспособного населения, слабая промышленная база, высокая зависимость от импорта, энергетическая уязвимость, геополитические риски из-за соседства с украинским конфликтом и? наконец, неурегулированный приднестровский конфликт.

Поэтому ожидания, что «после статуса кандидата придут европейские заводы», изначально были фантазией, подогреваемой прозападными властями, СМИ и «гражданским обществом», сидящим на западных грантах.

