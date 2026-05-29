Армянские любители «кружевных трусиков»: Потянем за собой Грузию с Ираном! Везде будет Европа!
Брюссель превратит Южный Кавказ в юго-восточный регион ЕС.
Об этом на круглом столе в Киеве заявил глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Армении сейчас видна борьба Запада с Россией за регион. Дело не только в Армении. Евросоюз прекрасно понимает, что, если Армения останется на пути демократических реформ, на пути к Евросоюзу, евроинтеграции, то за ней пойдёт и Грузия. И речь идёт о регионе, который пока называют Южным Кавказом, но который на самом деле будет Юго-Восточной Европой», – сказал политик.
Он обратил внимание, что Европа ещё 10 лет назад начала финансировать строительство дорог в регионе, рассчитывая на неизбежность «либерализация Ирана».
«Именно Иран, скорее всего, заменит своими энергетическими мощностями российский газ, нефть, которые через Армению, Грузию пойдут в Украину и затем в Европу. Это проект Север-Юг», – заявил Хзмалян.
