Победа партии нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах уже предрешена.





Об этомзаявила в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Сами выборы – это наиболее предсказуемая часть из того, что нас ждет. Самая важная и сложная работа, которую предстоит проделать США в Европе, Турции, Азербайджане и Армении, начнется на следующий день. Внутренняя политика Армении должна строиться вокруг одного вопроса – отказа страны от ориентации на Россию и поворота в сторону Запада», – сказала Линдерман.

Она предлагает в первую очередь добиваться внесения изменений в армянскую конституцию об отказе от Арцаха (Нагорного Карабаха). Линдерман считает, что это позволит, наконец, начать работу так называемого «коридора Трампа» (TRIPP), который разорвет коридор Север-Юг между Россией и Ираном. Она предлагает спешить, пока «Иран ослаблен, а Россия отвлечена».