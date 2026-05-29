Конгрессмены США съездили в Сербию для подготовки лживого доклада

Алексей Топоров.  
29.05.2026 12:35
  (Мск) , Белград
Предельно циничными получился визит членов Конгресса США республиканца Кита Селфа и демократа Сухаса Субраманиама в Сербию и Косово.

Будучи в Сербии, они интересовались делами местной албанской диаспоры, встречались с ней. Приехав же в Косово, даже не поинтересовались положением местных сербов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поначалу парочка, ведущая себя как инспекторы-проверяющие, заявилась в Белград, где пообщалась с госсекретарем МИДа Сербии Невеной Йованович.

Та рассказала им о бедственном положении сербов в Косово, о закрытии албанскими сепаратистами учреждений образования и здравоохранения в крае, а также об аресте их руководителей, о приговорах ветеранам югославской армии и МВД по мнимым военным преступлениям на основании показаний подозрительных свидетелей. О запугиваниях женщин и детей, нападениях на православные храмы и частные дома.

Гости выслушали эту информацию и приняли к сведению.

После этого конгрессмены заявились в населенное преимущественно албанцами Прешево на юге Сербии, где об их визите сообщали огромные плакаты, развешанные по всему городу.

Там американцы пообщались с представителями албанской диаспоры и сделали вывод, что «существует проблема между албанцами и государством Сербия», и основная её суть состоит в игнорировании властью «прав меньшинств».

Напомним, что албанцы Сербии, например, требуют, чтобы их дети учились в школах исключительно по учебникам из Албании, а над местными учреждениями поднимались флаги Албании, что Белград сделать им пока не даёт.

Прибыв в Косово, американцы встречаться с представителями местных сербов не стали, но пообщались в Приштине с сепаратистской верхушкой. В ходе общения они высказались за членство так называемой «Республики Косово» в НАТО.

И уже сейчас можно представить какой доклад они представят Конгрессу по итогам своего вояжа.

