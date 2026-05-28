«Путин – мастер асимметричных ходов»: укро-эксперт о возможностях РФ защитить Белоруссию

Ситуация вокруг Белоруссии обостряется – вполне вероятно, что киевский режим готовится к вторжению в эту страну.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт считает, что самопровозгласившую себя «президентом Белоруссии» Светлану Тихановскую пригласили в Киев отнюдь не просто для дежурной встречи с диктатором Зеленским, а для того, чтобы она начала сотрудничать с белорусскими наемниками из так называемого «полка Калиновского».

«Я не удивлюсь, если сейчас готовится заход – украинских-не украинских – бойцов из полка Калиновского, диверсионных групп на территорию Белоруссии, чтобы начать определенные действия, захватить несколько сел, провозгласить, что это освободительная борьба, заявить, что выступают от имени легитимного президента Тихановской», – описывает потенциальный сценарий Бондаренко.

По его мнению, разрабатывают эту идею те, кто планировал вторжение в Курскую область, – и подчеркнул, что недавний звонок президента Франции Александру Лукашенко «носил ультимативный характер».

Политолог считает, что на Западе и Украине рассчитывают, что Россия вмешается в ситуацию, для чего будет вынуждена снимать подразделения с других горячих участков украинского фронта или объявить мобилизацию, что может спровоцировать внутренне недовольство. Примерно так же думали, когда планировали Курскую авантюру.