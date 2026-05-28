«Путин – мастер асимметричных ходов»: укро-эксперт о возможностях РФ защитить Белоруссию
Ситуация вокруг Белоруссии обостряется – вполне вероятно, что киевский режим готовится к вторжению в эту страну.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Эксперт считает, что самопровозгласившую себя «президентом Белоруссии» Светлану Тихановскую пригласили в Киев отнюдь не просто для дежурной встречи с диктатором Зеленским, а для того, чтобы она начала сотрудничать с белорусскими наемниками из так называемого «полка Калиновского».
«Я не удивлюсь, если сейчас готовится заход – украинских-не украинских – бойцов из полка Калиновского, диверсионных групп на территорию Белоруссии, чтобы начать определенные действия, захватить несколько сел, провозгласить, что это освободительная борьба, заявить, что выступают от имени легитимного президента Тихановской», – описывает потенциальный сценарий Бондаренко.
По его мнению, разрабатывают эту идею те, кто планировал вторжение в Курскую область, – и подчеркнул, что недавний звонок президента Франции Александру Лукашенко «носил ультимативный характер».
Политолог считает, что на Западе и Украине рассчитывают, что Россия вмешается в ситуацию, для чего будет вынуждена снимать подразделения с других горячих участков украинского фронта или объявить мобилизацию, что может спровоцировать внутренне недовольство. Примерно так же думали, когда планировали Курскую авантюру.
«Этого не произошло. Вместо этого появились корейцы, которые играли важную роль, но больше действовали как моральный фактор или определенный сигнал, что сейчас появились 10 тысяч корейцев, но может появиться 100 тысяч.
Так что я не удивлюсь, если Путин тоже будет действовать асимметрично в этой ситуации и предложит какой-то неожиданный ход. Он в этом деле мастер как раз», – резюмировал Бондаренко.
English version :: Читать на английском «Путин – мастер асимметричных ходов»: укро-эксперт о возможностях РФ защитить Белоруссию
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: