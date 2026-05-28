«Путин – мастер асимметричных ходов»: укро-эксперт о возможностях РФ защитить Белоруссию

Игорь Шкапа.  
28.05.2026 22:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1098
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация вокруг Белоруссии обостряется – вполне вероятно, что киевский режим готовится к вторжению в эту страну.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация вокруг Белоруссии обостряется – вполне вероятно, что киевский режим готовится к вторжению в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Эксперт считает, что самопровозгласившую себя «президентом Белоруссии» Светлану Тихановскую пригласили в Киев отнюдь не просто для дежурной встречи с диктатором Зеленским, а для того, чтобы она начала сотрудничать с белорусскими наемниками из так называемого «полка Калиновского».

«Я не удивлюсь, если сейчас готовится заход – украинских-не украинских – бойцов из полка Калиновского, диверсионных групп на территорию Белоруссии, чтобы начать определенные действия, захватить несколько сел, провозгласить, что это освободительная борьба, заявить, что выступают от имени легитимного президента Тихановской», – описывает потенциальный сценарий Бондаренко.

По его мнению, разрабатывают эту идею те, кто планировал вторжение в Курскую область, – и подчеркнул, что недавний звонок президента Франции Александру Лукашенко «носил ультимативный характер».

Политолог считает, что на Западе и Украине рассчитывают, что Россия вмешается в ситуацию, для чего будет вынуждена снимать подразделения с других горячих участков украинского фронта или объявить мобилизацию, что может спровоцировать внутренне недовольство. Примерно так же думали, когда планировали Курскую авантюру.

«Этого не произошло. Вместо этого появились корейцы, которые играли важную роль, но больше действовали как моральный фактор или определенный сигнал, что сейчас появились 10 тысяч корейцев, но может появиться 100 тысяч.

Так что я не удивлюсь, если Путин тоже будет действовать асимметрично в этой ситуации и предложит какой-то неожиданный ход. Он в этом деле мастер как раз», – резюмировал Бондаренко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Путин – мастер асимметричных ходов»: укро-эксперт о возможностях РФ защитить Белоруссию

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить