«Китай перекроет поставки – и нам конец» – специалист по РЭБ ВСУ

Украинские дроны не особо интересны Западу, поскольку там имеют свою более продвинутую технологическую базу.

Об этом киевскому изданию «Зеркало недели» рассказал старший сержант ВСУ, специалист по радиоэлектронной борьбе Вадим Зинчук, до войны занимавший должность замдиректора по научной работе специализирующегося на физике и математике киевского 145-го лицея, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Мы вытягиваем эту войну на остатках советского естественно-математического образования. Старшие учат младших, так как почти у всех уже отсутствуют базовые знания для инженерного направления. На смену нам — нет никого, пустота некомпетентности», – жалуется Зинчук.

Самой большой проблемой он называет зависимость украинского производства дронов и радиосредств от импортных, в первую очередь, китайских компонентов.

«И это значит, если Китай изменит правила игры, мы мгновенно почувствуем это на себе и будем сосать лапу. Западу наши БпЛА не очень интересны, так как там имеют свою элементную базу и сделают свои дроны очень быстро. Да, это будет дороже, но они закажут те микросхемы, которые им нужны, а не те, которые доступны на AliExpress. Это даст возможность управлять дронами на тех частотах, на которых им нужно, и прорывать линию РЭБ очень быстро. И это будет полноценное производство, а не паяние на коленке на позициях или где-то в прифронтовых домиках, как у нас», – считает ВСУшник.

По его словам, на Украине почему-то уверовали, что надо делать ставку на аграрную сферу и сферу услуг.