«Теневое ЦРУ»: Армения нужна, чтобы вредить России
Армения входит в сферу национальных интересов США, потому что они конкурируют за эту страну с Россией.
Об этом эксперт RAND Corporation («теневое ЦРУ») Майкл Сесайр заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Некоторые задаются вопросом: почему небольшая, не имеющая выхода к морю и стратегически уязвимая страна на Южном Кавказе занимает такое место во внешнеполитической стратегии США?
А почему наших противников так волнует Армения? Почему, в частности Россия, так беспокоится об Армении? Географическое положение – скорее, сопутствующий фактор. Те же особенности, которые делают Армению уязвимой, делают ее ценным партнером для США и Европы, или желанным приобретением для Москвы», – сказал Сесайр.
Он считает, что срыв строительства «коридора Трампа», угрожающего интересам России и Ирана, является «стратегическим приоритетом Кремля».
«Армения становится мишенью именно из-за своего положения на пересечении интересов соперничающих сторон. Армения представляет собой ценность, которая, по мнению нынешней и предыдущей администрации США, может многократно усилить американскую стратегию в различных регионах.
В частности Армения является недостающим звеном в системе взаимосвязанных транспортных коридоров, известных под названием Средний коридор, которые обеспечивают альтернативный сухопутный маршрут между Индо-Тихоокеанским регионом и Европой, не пересекающий международные морские пути.
В этой системе Армения играет важную роль. Она обеспечивает ключевой маршрут, соединяющий Азербайджан с его эксклавом Нахичевань…
Россия считает, что такая торговая архитектура, открыто поддерживаемая и негласно гарантируемая США, является недопустимым посягательством на ее имперские позиции», – сказал Сесайр.
English version :: Читать на английском «Теневое ЦРУ»: Армения нужна, чтобы вредить России
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: