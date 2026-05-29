«Теневое ЦРУ»: Армения нужна, чтобы вредить России

Елена Острякова.  
29.05.2026 14:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 121
 
Армения, Дзен, Политика, Россия, США


Армения входит в сферу национальных интересов США, потому что они конкурируют за эту страну с Россией.

Об этом эксперт RAND Corporation («теневое ЦРУ») Майкл Сесайр заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армения входит в сферу национальных интересов США, потому что они конкурируют за эту страну...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Некоторые задаются вопросом: почему небольшая, не имеющая выхода к морю и стратегически уязвимая страна на Южном Кавказе занимает такое место во внешнеполитической стратегии США?

А почему наших противников так волнует Армения? Почему, в частности Россия, так беспокоится об Армении? Географическое положение – скорее, сопутствующий фактор. Те  же особенности, которые делают Армению уязвимой, делают ее ценным партнером для США и Европы, или желанным приобретением для Москвы», – сказал Сесайр.

Он считает, что срыв строительства «коридора Трампа», угрожающего интересам России и Ирана, является «стратегическим приоритетом Кремля».

«Армения становится мишенью именно из-за своего положения на пересечении интересов соперничающих сторон. Армения представляет собой ценность, которая, по мнению нынешней и предыдущей администрации США, может многократно усилить американскую стратегию в различных регионах.

В частности Армения является недостающим звеном в системе взаимосвязанных транспортных коридоров, известных под названием Средний коридор, которые обеспечивают альтернативный сухопутный маршрут между Индо-Тихоокеанским регионом и Европой, не пересекающий международные морские пути.

В этой системе Армения играет важную роль. Она обеспечивает ключевой маршрут, соединяющий Азербайджан с его эксклавом Нахичевань…

Россия считает, что такая торговая архитектура, открыто поддерживаемая и негласно гарантируемая США, является недопустимым посягательством на ее имперские позиции», – сказал Сесайр.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Теневое ЦРУ»: Армения нужна, чтобы вредить России

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить